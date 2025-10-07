Кыргызстан ТМУдагы экономикалык алаканын "жол картасын" сунуштады

Кыргызстан Түрк мамлекеттери уюмунун (ТМУ) алкагында экономика, соода, инвестиция жана каржы тармактарында кызматташуу боюнча "жол картасынын" долбоорун даярдады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 7-октябрда Азербайжандын Габала шаарындагы ТМУ саммитинде сүйлөп жатып билдирди.
Жапаров Кыргызстандын уюмга бир жылдык төрагалыгы ийгиликтүү болуп, бул убакта 124төн ашык иш-чара өткөнүн, муну менен биримдикти чыңдоо аракети көрүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле ТМУнун алкагында алгачкы жолу өкмөт башчылардын саммити өткөнүн эске салды.
Саммитте президент келерки жылы Кыргызстан 6-Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөрүн билдирип, анан ачылышын Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммити менен чогуу өткөрүү пландалып жатканын кабарлады.
Жапаров бул уюмга мүчө өлкөлөрдү Кыргызстанда 30-ноябрда өтчү парламенттик шайлоого байкоочу катары катышууга чакырды.
Эми Азербайжан бир жыл бою Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылмакчы.
2009-жылы 3-октябрда Азербайжандын Нахичеван шаарында өткөн жыйында Түрк кеңеши түзүлгөн. Башында Азербайжан, Түркия, Казакстан жана Кыргызстан негиздеген бул уюмга 2019-жылы Өзбекстан кошулган. 2021-жылы 12-ноябрда Стамбулда өткөн саммитте бирикме Түрк мамлекеттер уюму деп аталган. 2018-жылдан бери Венгрия, 2021-жылдан бери Түркмөнстан уюмдун ишине байкоочу катары катышып келет.
Шерине