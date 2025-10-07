Херсонго урулган аба соккуларынан эки киши каза болгону кабарланды

Соңку суткада Орусиянын аба соккуларынан Украинанын Херсон облусунун аймагында эки киши каза болуп, дагы 18 адам жараат алды. Бул тууралуу шейшембиде облустун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин билдирди. Анын айтымында, жабыркагандардын арасында үч бала бар.
Соккулардан эки көп кабаттуу үйгө жана 139 жеке турак жайга, чарба курулуштарына жана инфраструктуралык объектилерге зыян келген.
Каза болгондордун биринин сөөгүн Херсондун Корабельный районундагы үйдүн урандыларынын арасынан алып чыгышкан. Дагы бир киши - Херсондун 65 жаштагы тургуну коомдук транспорт токтоочу жайга урулган орусиялык дрон соккусунан каза болгонун аймактык прокуратура билдирди.
Орусиялык аскерлердин Херсон облусуна соккусу боюнча эч кандай комментарий бериле элек.
Полтава шаарында аба чабуулунан темир жол кампасына зыян келип, айрым поезддердин вагондору жана локомотивдери жабыркаган.
Украинанын жамааттар жана аймактарды өнүктүрүү министри Алексей Кулебанын билдиришинче, чабуулдун кесепетинен локомотив кампасы, электр жабдуулары, административдик жана кампа имараттары, ошондой эле поезддердин бөлүктөрү жабыркаган. Бул жайдан өрт чыккан, бирок куткаруу кызматтары аны өчүрүшкөн. Жабыркагандар жок. Чабуулга байланыштуу Харьков–Львов, Львов–Харьков жана Краматорск–Львов каттамындагы поезддер убактылуу токтотулган.
Мындан тышкары, бир энергия объектине да зыян келгени, анын кесепетинен Полтавада, анын айланасындагы айрым калктуу конуштарда миңден ашык үй жарыксыз калганы кабарланды.
Украина бийлиги шейшембиде Сумы облусуна жасалган жапырт аба чабуулу тууралуу да маалымат берди.
“Орусия кайрадан энергетикалык жана темир жол инфраструктурасына сокку урууда. Түнү менен Полтава жана Сумы облустарында жапырт чабуул болду”, - деп жазды Алексей Кулеба. Анын айтымында, Сумы шаарында турак үйлөргө зыян келип, шаардын бир бөлүгү жарыксыз калган.
Сумынын аскердик администрациясынын маалыматына караганда, аба соккуларынын бири ичинде алты жүргүнчү бараткан троллейбуска тийген. Бир адам жараат алып, жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ал эми аял айдоочу стресс абалына түшүп калган.
Орусия Полтава жана Сумы облустарындагы соккуларды комментарийлей элек.
Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматына ылайык, орус аскерлери түнү менен Украинаны эки даана “Искандер-М/KN-23” баллистикалык ракета жана 152 дрон менен аткылаган. Эртең мененки саат 9га карата алардын ичинен 88 дрон түндүк жана чыгыш аймактарда атып түшүрүлгөн же иштен чыгарылган. Ошондой эле эки ракета жана 52 дрон өлкөнүн он аймагына тийгени катталган.
