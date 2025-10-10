Салянова Камила Дүйшөбаеванын өлүмү тууралуу маалыматты жарыялоону кийинкиге калтырды

Мурдагы баш прокурор Аида Салянова мындан 11 жыл мурда киши колдуу болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши ачылганын билдирди. Ал 9-октябрда Фейсбуктагы баракчасына кечинде бул тууралуу түз эфирде айтып берүүну убада кылган.
"Мага жеткен маалымат боюнча Камила Дуйшебаеванын өлүмү ачылды. Убагында мени каралоо максатында жаш кыздын өлүмүн саясатка аралаштырышып, кылмыш ачылбай калган. Бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар? Ушул баракчамдан бүгүн саат 20.30 да түз эфирге чыгам",-деп жазган Салянова.
Бирок көп өтпөй эле мурдагы баш прокурор маалымат берүүнү кийинкиге калтырып, "ИИМдин өтүнүчү менен тергөө кызыкчылыгына байланыштуу маалымат берүүнү жылдырганга туура келди. Бир-эки жумадан кийин толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүк болот деп ишенем!",-деп билдирди
Ички иштер министрлиги Дүйшөбаеванын өлүмү, анын киши колдуу болгон Айсулуу Мукашеванын иши менен байланышы тууралуу азырынча маалымат бере элек.
Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014-жылдын 16-мартында Бишкек шаарынын четиндеги Байтик айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө үчүн ыкчам-оперативдик топ түзүлүп, 400гө жакын адам суракка алынган. Алардын арасында Аида Салянованын бир тууган агасы Калыйбек Салянов жана башка коомчулукка белгилүү адамдар жана алардын туугандарынын аты аталган.
Калыйбек Салянов алгач күбө катары тартылып, кийин иште шектүү катары өткөн. ИИМ 2017-жылы ага бул иште тергөөгө каршылык көрсөткөн деген айып тагып, издөө да жарыялаган.
Салянов ошол жылдары АКШга чыгып кеткени, фамилясын Элтуйбасав деп өзгөртүп алганы айтылган.
Аида Салянова кезинде муну ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин "саясий куугунтуктугу" катары баалаган. Анын негизги себеби катары кызматтан кеткенден кийин тирешүүлөрдү атаган жана оппозицияга өткөнү менен байланыштырган.
