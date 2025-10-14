Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Реми Дюфлу ишке киришти

Европа Биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жаңы дайындалган башчысы Реми Дюфлу расмий кызматка киришти.
13-октябрда ал кыргыз президенти Садыр Жапаровго ишеним громатасын тапшырып, жолугушту. Жолугушууда Кыргызстан менен Европа Биримдигинин ортосундагы кызматташтыкты арттыруу маселеси талкуулаган.
Реми Дюфло Европа Биримдигинин түзүмдөрүндө 2004-жылдан бери иштейт. Ал бул уюмдун Молдовадагы, Украинадагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген.
2021-жылдан бери Дюфло Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Евробиримдиктин Бишкектеги буга чейинки өкүлү Мэрилин Йосефсондун дипломатиялык миссиясы быйыл февралда аяктаган.
