14-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 12:21
Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Реми Дюфлу ишке киришти

Европа Биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жаңы дайындалган башчысы Реми Дюфлу расмий кызматка киришти.

13-октябрда ал кыргыз президенти Садыр Жапаровго ишеним громатасын тапшырып, жолугушту. Жолугушууда Кыргызстан менен Европа Биримдигинин ортосундагы кызматташтыкты арттыруу маселеси талкуулаган.

Реми Дюфло Европа Биримдигинин түзүмдөрүндө 2004-жылдан бери иштейт. Ал бул уюмдун Молдовадагы, Украинадагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген.

2021-жылдан бери Дюфло Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Евробиримдиктин Бишкектеги буга чейинки өкүлү Мэрилин Йосефсондун дипломатиялык миссиясы быйыл февралда аяктаган.

