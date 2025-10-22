Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Октябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 11:48
Жаңылыктар

Новопокровка айылында заводдо болгон жарылуудан эки киши каза тапты

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Чүйдүн Новопокровка айылында газоблок чыгарган заводдо жарылуу болуп, 34 жана 61 жаштагы эки адам каза болду.

Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 21-октябрда Instagram баракчалардын биринде Ысык-Ата районунда болгон делген жарылуунун видеосу чыккан.

Териштирүүдө 10-октябрда Ысык-Ата райондук милициясына Новопокровка айылындагы газоблок чыгарган анча чоң эмес заводдо цемент цистернасы жарылып, эки адам каза болгону тууралуу маалымат түшкөнү аныкталган.

Бул факты каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүп, күбөлөр суралып, жарылуунун себептерин аныктоо үчүн экспертизалар дайындалды. (BTo)


Дагы караңыз

Ошто турак жайдан чыккан өрттөн энеси беш баласы менен каза болду

Франциянын экс-президенти Саркози беш жылдык мөөнөтүн өтөө үчүн Санте абагына барды

Салык кызматынын мурдагы төрагасы менен орун басары камакта калды

CNN: Лавров менен Рубионун кездешүүсү кийинкиге калды

Орусияда өзбек диаспорасынын башчысы Баратов дагы бир жыл сегиз айга кесилди

Азербайжан Арменияга транзиттик жүк ташууга салынган чектөөнү алып салды

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG