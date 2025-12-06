Пенсиясын чогултуп талапкер болгон Бусурман Сатыбалдиев
Жогорку Кеңешке шайлоодо 45 гана добуш алган 72 жаштагы талапкер Бусурман Сатыбалдиевди социалдык тармак колдонуучулары талкууга алып, алтургай шакаба чеккендер да болууда. Таштанды көйгөйүн чечкиси келген бул талапкер жарышка катышуу үчүн пенсиясын чогултуп, күрөө каражатын төккөн.
