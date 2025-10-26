Кыргызстандагы автомектептерди текшерүүдөн кийин 1328 мыйзам бузуу аныкталды

Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы 13-октябрдан 19-октябрга чейин Кыргызстандагы автомектептер текшерилип, мекемелердин айдоочулукка үйрөтүүчү машинелеринин талаптарга жооп берери каралган.
Жыйынтыгында кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орнотуу, техникалык абалы талаптарга жооп бербеген автоунааларды эксплуатациялоо, автоунааны техникалык кароодон убагында өткөрбөө, камсыздандыруу полиси жок пайдалануу өңдүү 1328 эреже бузуу аныкталган.
Аныкталган мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү протоколдор толтурулуп, авто мектептердин жетекчилерине жана инструкторлоруна жол коопсуздугун камсыздоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Мындан тышкары 13-октябрдан бери өлкө аймагындагы автомектептердин жоопкерчилигин күчөтүү, жол кырсыктарын алдын алуу жана айдоочуларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында "Үйрөтүүчү транспорт каражаты" деп аталган рейд өтүп жатат.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоочу 340 окуу мекемеси бар. Анын 30% мамлекеттик, калганы менчик.(KS)
