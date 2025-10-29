Херсондо балдар ооруканасы аткыланганы кабарланды

Орус аскерлери шаршембиде Херсон шаарынын Днепр районуна сокку урганда медициналык мекемелердин бири бүлүнгөнүн облустун администрация башчысы Александр Прокудин билдирди. Анын маалыматы боюнча үч кызматкер жана бир жашы жете элек бала жабыркады.
Облус прокуратурасы балдардын ооруканасы аткыланганын тактап, мындан көп киши жарадар болгонун билдирди.
«Алдын ала маалыматка караганда, тогуз киши, арасында 4 бала жана үч медициналык кызматкер жараат алды», - деп айтылат билдирүүдө. Прокуратура оорукананын имараты катуу зыян тартканын, жарылуунун эпкининен айланасындагы курулуштар жабыркаганын кошумчалады.
Тергөөчүлөр эртең мененки саат 9:20да орус аскерлери Херсондогу балдар ооруканасын артиллериялык куралдан аткылаганын, ошол учурда ал жакта кичинекей бейтаптар, ата-энелери жана медициналык кызматкерлер болгонун маалымдашты.
Орусиянын армиясы бул билдирүүнү Херсонго жасалган буга чейинки чабуулдардай эле комментарийсиз калтырды. Шаар дээрлик майдан сызыгында орун алган. Аны бөлүп өткөн Днепр дарыясынын аркы жээгин Орусия оккупациялаган.
Шерине