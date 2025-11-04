"Ооганстанда зилзалада аялдарга кол сунбай койгон эркектерди көрдүм"
Чыгарылыштар
-
Октябрь 30, 2025
Шайлоо-2025: Талапкерликке 500дөн ашуун жаран талпынды
-
Октябрь 27, 2025
"Мен каршымын". Өлүм жазасына коомдун көз карашы
-
Октябрь 18, 2025
Түндүк Корея Украинага каршы согушкан аскерлерин кантип даңазалайт?
-
Октябрь 16, 2025
“Социал-демократтардын” иши: Өзгөрүүсүз калган өкүм
-
Октябрь 14, 2025
Газа тилкесинин эртеңи эмне болот?
-
Сентябрь 26, 2025
Адахан Мадумаров: Шайлоодо байларга артыкчылык берилүүдө
Шерине