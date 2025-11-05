Калың кардан улам Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында тыгын жаралды

4-ноябрда күндүз жана түнкүсүн жааган калың кардан улам Бишкек-Ош жолундагы өйдөлүштөрдөн автоунаалар чыга албай Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында тыгын жаралды. Бул тууралуу “Азаттыкка” жолдо жүргөн айдоочулар кабарлады.
Социалдык тармактарда тарап жаткан видеолордон эки ашуунун чыга бериштеринде маал-маалы менен жүздөгөн автоунаалар тизилип, жүрө албай калганын көрүүгө болот. Суусамырдын жолунда да толтура машинелер тыгында турат.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 4-ноябрдын таңынан тартып Бишкек-Ош жолундагы Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында жана Суусамыр-Талас-Тараз жолундагы Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизген.
Мекеме кар жааган жерлерде жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүп жатканын билдирүүдө. “Кыргызавтожол-Түштүк” жана “Кыргызавтожол-Түндүк” мамлекеттик ишканалары күнү-түнү кум-туз аралашмасын себүү жумуштарын аткарууда.
Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-5-ноябрларда Кыргызстандын аймагында аба-ырайы кескин өзгөрүлүшү күтүлөрүн эскерткен. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, карга айланат. Тоолуу райондорунда кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. (ErN)
