Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Ноябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 10:23
Жаңылыктар

Калың кардан улам Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында тыгын жаралды

Ала-Белдеги (солдогусу), Суусамырдагы (ортоңкусу) жана Төө-Ашуудагы (оңдогусу) тыгындар. Видеолордон алынган скриншоттор.
Ала-Белдеги (солдогусу), Суусамырдагы (ортоңкусу) жана Төө-Ашуудагы (оңдогусу) тыгындар. Видеолордон алынган скриншоттор.

4-ноябрда күндүз жана түнкүсүн жааган калың кардан улам Бишкек-Ош жолундагы өйдөлүштөрдөн автоунаалар чыга албай Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында тыгын жаралды. Бул тууралуу “Азаттыкка” жолдо жүргөн айдоочулар кабарлады.

Социалдык тармактарда тарап жаткан видеолордон эки ашуунун чыга бериштеринде маал-маалы менен жүздөгөн автоунаалар тизилип, жүрө албай калганын көрүүгө болот. Суусамырдын жолунда да толтура машинелер тыгында турат.

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 4-ноябрдын таңынан тартып Бишкек-Ош жолундагы Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашууларында жана Суусамыр-Талас-Тараз жолундагы Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизген.

Мекеме кар жааган жерлерде жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүп жатканын билдирүүдө. “Кыргызавтожол-Түштүк” жана “Кыргызавтожол-Түндүк” мамлекеттик ишканалары күнү-түнү кум-туз аралашмасын себүү жумуштарын аткарууда.

Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-5-ноябрларда Кыргызстандын аймагында аба-ырайы кескин өзгөрүлүшү күтүлөрүн эскерткен. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, карга айланат. Тоолуу райондорунда кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. (ErN)

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG