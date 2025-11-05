Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
5-Ноябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 16:38
Жаңылыктар

Садыр Жапаров Мисирдин президенти менен кызматташтыкты талкуулады

Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Мисир Араб Республикасынын президенти Абдель Фаттах Ас-Сиси. 2025, 5-ноябрь.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Мисир Араб Республикасынын президенти Абдель Фаттах Ас-Сиси. 2025, 5-ноябрь.

Мамлекет башчы Садыр Жапаров Каирде Мисир Араб Республикасынын президенти Абдель Фаттах Ас-Сиси менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Президенттин администрациясы билдиргендей, жолугушуу алгач бетме-бет форматында өтүп, кыргыз-мисир мамилеси, кызматташтыкты сапаттык жаңы деңгээлге чыгараруу тууралуу сөз болду.

Тараптар ар кайсыл тармактарда биргелешкен долбоорлорду активдүү илгерилетүү үчүн бардык күч-аракетин жумшоого даяр экенин билдиришкен. Жолугушуу кеңейтилген форматта да уланды. 5-ноябрдагы жолугушуу Каир шаарындагы "Аль-Иттихадия" президенттик сарайында болду.

Президент Садыр Жапаров 4-ноябрда Мисир Араб Республикасынын президенти Абдель Фаттах Ас-Сисинин чакыруусу боюнча Каирге расмий сапар менен барган. Бул сапар Кыргызстандын мамлекет башчысынын эгемендүүлүк жылдарындагы Африка континентине болгон алгачкы расмий сапары экени белгиленген.

Кыргызстан эгемендик алгандан бир жылдан кийин, 1992-жылы Мисир менен дипломатиялык алака түзгөн.

Кыргызстандыктар арасында Мисирде диний багытта билим алгандар көп. Мындан сырткары бул өлкөдө соода-сатык жагында иштеген кыргыз жарандары да бар.

Кыргызстан менен Мисирдин ортосундагы соода жүгүртүү 2024-жылы 5,1 млн долларды түзгөн. Мунун 3 млн долларлык товарын Каир экспорттосо, 1,6 млн долларлык товарын Бишкек жөнөткөн. (КЕ)

