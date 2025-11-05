Орусиянын эки аймагында энергетика объектилери чабуулга кабылды

Орусиянын Владимир жана Орел шаарларындагы энергетикалык инфратүзүм шаршембиге караган түнү чабуулга кабылды. Сокку Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан жасалышы ыктымалдыгы, алар Жылуулук энергетикалык борборуна чабуул жасаганы белгиленди.
Владимир облусунун бийлиги учкучсуз учактар тууралуу кабарлап, "Астра" басылмасы жарылуунун видеосун жарыялады. Анын кесепеттери тууралуу маалымат айтылган жок. Аймактын губернатору Александр Авдеев жашоочуларды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды.
Орелдо учкучсуз учактар атып түшүрүлүп, анын сыныктарынан бир нече турак жай, чарба курулуштары зыян тартканын жергиликтүү бийлик кабарлады. Тургундар жарыялаган видео тасмалардан улам "Астра" басылмасы жарылуу Жылуулук электр станциясынын аймагында болгонун жазды.
Орелдо ЖЭБ 31-октябрга караган түнү дагы чабуулга кабылган. Анда Украинанын Аскер-деңиз күчтөрү "Нептун" канаттуу ракетасын колдонгонун билдирген.
Орусиянын Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, түнү аскерлер алты аймактан жана аннексияланган Крымдан 40 дрон жок кылышты. Владимир облусу тууралуу маалымат айтылган эмес.
Украинанын Куралдуу күчтөрү 5-ноябрда 61 дрон атып түшүрүлгөнүн, жалпысынан 80 учкучсуз учак учурулганын билдирди.
Украина Орусиянын толук масштабдуу агрессиясына каршы 2022-жылдын февралынан бери күрөшүп келе жатат. Согушту сүйлөшүү жолу менен токтотуу аракетинен майнап чыкпагандыктан Киев Орусиянын аскердик жөндөмүн алсыратуу максатында анын мунай жана аскердик-техникалык ишканаларын бутага алууга мажбур экенин айтып келүүдө.
