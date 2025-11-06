Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 7-ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу), кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты чектөө сунушталды.
7-ноябрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 5…10;
Талас жергесинде түнкүсүн -4…-9, күндүз 4…9;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5 күндүз 7…12;
Баткен аймактарында түнкүсүн -1…-6 күндүз 6…11;
Ысык-Көл дубанында түнкүсүн -3…-8, күндүз 3…8;
Нарын облусунда түнкүсүн -6…-11, күндүз 2…7 градус болот.
Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -5…-7° суук, күндүз 7...9° болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Аба ырайы: тоолордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн
Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 7-ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу), кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты чектөө сунушталды.
Шерине