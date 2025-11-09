Орусияда атомдук реактордун куруучулары иш таштады

Орусиянын Ульяновск облусундагы Дмитроград шаарында жайгашкан нейтрондук ядролук реакторду куруучулар (МБИР) иш таштады. "Коммерсант" басылмасы алар эки айдан бери айлык ала электигин, шаршембиде 300гө жакын адам нааразылык акциясына чыкканын жазды.
Нааразылыкка чыккан жумушчулар “Оргенергострой” компаниясынын өзүнчө бөлүмүндө иштешет. Мурдагы советтик институт миңден ашык электр станцияларын, анын ичинде өзөктүк реакторлорду курууга катышкан.
“Ульяновск облусунун жетекчилиги компания менен байланыша алган жок”,- деп жазды “Коммерсант”.
МБИР изилдөө реактору илимий эксперименттер, изилдөөлөр жана алдыңкы өзөктүк реактордун негизги элементтеринин макеттери, чакан жана орто кубаттуулуктагы жылуулук реакторлору үчүн материалдарды сыноого багытталган. Анын курулушу мындан 10 жыл мурун башталып, 2028-жылы пайдаланууга берүү пландалууда.
“Оргенергострой” долбоордун 2020-жылдагы башкы подрядчысы болуп эсептелет жана өзүнө бөлүнгөн жумушту 2027-жылы бүтүрүшү керек. Компания 33,396 млрд рубль же 413 млн долларлык тендерди утуп алган.
Тез нейтрондук реакторлор жабык циклдеги ядролук энергиянын технологиясын ишке ашырууга мүмкүндүк берет. МБИРден тышкары бул багыттагы изилдөөлөр үчүн Северскиде (БРЕСТ) реактору курулуп жатат.
