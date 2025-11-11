Линктер

"Евразия" уюштурган медиа мектептин максаты эмне?
"Евразия" уюштурган медиа мектептин максаты эмне?

Кыргызстанда 600дөй студент Орусиядагы Евразия фонду каржылаган медиа мектепте үч күндүк тренингден өтүштү. Болочок журналист жана блогерлерге орусиялык тележурналист, блогерлер жана жергиликтүү медиа эксперттер сабак берди. Ал тапта медиа эксперттер журналисттердин сабаттуулугун арттырабыз деген аракеттин аркасында кайсы бир өлкөнүн "жашыруун пропагандасы жокпу" деген суроону беришет.

