Орусия: Украинада согушкан мигранттар мекенине бара албай калабы?
Орусияда өкмөттүк комиссия Коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинага барып согушкан чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Москва атайын мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жактырганын орус медиасы жазды. Украинадагы согушка катышкан чет элдиктер өз өлкөсүндө кылмыш жообуна тартылат. Бул берене Кыргызстандын мыйзамында дагы бар.
