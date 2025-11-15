Кудайберген Базарбаев Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болду

Президент Садыр Жапаров Кудайберген Базарбаевди Кыргызстандын Казакстандагы элчиси кылып дайындады. Ал мындай жарлыкка 14-ноябрда кол койду.
Базарбаев ага чейин 2023-жылдын сентбярынан тартып Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп иштеп келген. Ал бул кызматка эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулгандын кийин дайындалган.
Кыргызстандын Казакстандагы буга чейинки элчиси Дастан Дүйшекеев дипломатиялык кызматынынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу бошотулду.
Шерине