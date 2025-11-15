Днепропетровск облусунда Орусиянын чабуулунан бир адам набыт болду

Орус армиясынын Украинанын Днепропетровск облусуна жасаган чабуулунан 65 жаштагы бир адам набыт болду. Бул тууралуу облустун губернатору Владислав Гайваненко кабарлады. Ал телеграм-каналына негизинен Никополь району аткыланганын, аны менен катарлаш турган үч район дагы жабыркаганын жазды.
Ишембиге караган түнү Украинанын бир катар аймагы чабуулга кабылды. Днепр шаарында бир канча жерден өрт чыгып, имараттар, машиналар жабыркады.
Соккулардан улам 15-ноябрда Украинанын көпчүлүк аймактарында электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилгени маалымдалды.
Ал арада Орусиянын Коргоо министрлиги ишембиге карага түнү Украинанын 64 дрону жок кылынганын билдирди. Министрликтин ырасташынча, учкучсуз аппараттардын теңине жакыны Рязань облусун бутага алган.
Аталган облустун губернатору Павел Малков чабуулдан улам кайсы бир ишканада өрт чыкканын маалымдады, бирок аны тактаган жок. Телеграм-каналдар бул кара май иштеткен завод болушу мүмкүн экенин жазып жатышат. Бул жай буга чейин дагы бутага алынган эле.
Согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
