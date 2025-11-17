Зеленский согуш учактары боюнча келишимдерди түзүү үчүн Францияга барды

Украинанын президенти Владимир Зеленский 17-ноябрда Франция менен абадан коргонуу системалары, согуш учактары жана ракеталар боюнча келишимдерге кол коюу ниетинде Парижге барды.
Аны Франция президенти Эммануэл Макрон Париждин жанындагы Вилакубле аскердик аэропортунда тосуп алды.
"Франция менен тарыхый келишим да даярдалды. Бул биздин аскердик авиациябызды, абадан коргонуу системаларды жана башка коргонуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү күчөтөт. Келишимге дүйшөмбү күнү кол коюлат", — деп жазды Зеленский жекшемби күнү X cоциалдык түйүнүнө.
Өткөн айда Макрон алгачкы убада кылган алты учактан тышкары дагы Mirage истребителдерин берерин айткан. Ошондой эле Европадагы MBDA компаниясы чыгара турган Aster 30 ракеталарынын жаңы партиясы Украина колдоно турган SAMP/T абадан коргонуу комплекстери үчүн жөнөтүлмөкчү.
Серепчилер Рейтер агенттигине билдиргендей, Зеленский бул жолку сапарында андан дагы чоң авиациялык колдоо табышы мүмкүн.
Алардын божомолунда, Франция менен Украинанын ортосунда 10 жылдык стратегиялык авиация келишими түзүлүп, анда Dassault өндүрүшүндөгү көп функциялуу Rafale согуш учактарын берүү мүмкүнчүлүгү каралат.
