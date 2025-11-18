Ысык-Көлдө ур-токмоктон бир жаран каза болду, милиция кызматкерлери кылмышка шектелүүдө

Ысык-Көл облусунун Кара-Ой айылындагы эс алуу жайларынын биринде Э.Б. аттуу жаран белгисиз адамдар тарабынан ур-токмокко алынып, ошол эле күнү алган жараатынан улам ооруканада каза болду.
Облустук милициянын маалыматында, кылмышка шектүү төрт жаран кармалды. Алардын экөө милиция кызматкери. Аталган факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 130-беренеси (Ден соолукка оор залал келтирүү) негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды.
16-ноябрда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Учурда тергөө амалдары уланууда.
Психологдор соңку учурда депрессияда жүргөн адамдар көбөйүп, коомчулукта агрессия күч алганын белгилешет. Буга социалдык-экономикалык турмуштун начардыгы, теңсиздик, системалуу зомбулукка кабылган учурлар себеп дешет. (КЕ)
Шерине