ЧУКУЛ КАБАР!
18-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 15:27
УКМК Kav&Kev компаниясынын директору кармалганын ырастады

УКМК тараткан сүрөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Kav&Kev дыйкан чарбасынын башчысы, Кыргызстандын жараны А.В.К. кармалганын 18-ноябрда ырастады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, ал тиешелүү уруксат берүүчү, медициналык жана миграциялык документтери жок чет өлкөлүк жарандарды ишке тарткан деп шектелүүдө.

"Алар антисанитардык шарттарда өлкөнүн калкы үчүн тамак-аш азыктарын даярдоо менен алектенишкен. Мындан сырткары продукциялардын чыныгы жасалган убактысына дал келбеген даталарды чаптоо фактылары аныкталаган", - деп билдирди УКМК.

Факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин "Мыйзамсыз миграцияны уюштуруу, документтерди жасалмалоо, керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү" беренесинин негизинде иш козголуп, ишкананын директору УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди.

17-ноябрда айрым маалымат каражаттар Kav&Kev ишканасынын кеңсеси тинтүүгө алынып, жетекчиси кармалганын жазышкан. Шектүүнүн адвокаты жана жакындары комментарий бере элек.

Аталган компания 1999-жылы негизделген, кондитердик азыктарды, колбаса, сыр, сэндвич чыгарат. Ишкананын расмий сайтында директор катары Алексей Викторович Клевцовдун ысымы жазылган. (КЕ)

