Орус армиясынын соккусуна кабылган Украинанын Тернополь шаарында каза болгондордун саны 26га жетти, алардын үчөө балдар. 90дон ашуун киши жараат алды. Бул тууралуу Украинанын Улуттук полициясы кабарлады.
Орусиянын армиясы 19-ноябрга караган түнү Украинанын батыш аймактарына абадан сокку урган. Учкучсуз учактардын жапырт аткылоосуна Харьков дагы кабылды.
Ракеталык сокку Тернополь шаарындагы эки тогуз кабат үйгө тийген. Алардын биринин жогорку кабаттары толук урап калган. Экинчисинде өрт тутанган.
Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жазганына караганда, куткаруу иштери уланып жатат, курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал. Украин тараптын билдиришинче, үйгө орусиялык X-101 ракетасы тийген.
Ракета-дрон чабуулунан кийин Украинанын Львов шаарында ири өрт чыкты, жабыркагандар тууралуу маалымат айтыла элек. Энергетика объектиси, кампалар жана жыгач иштетүүчү заводго зыян тартты. Ровненск, Ивано-Франковск облустары жана Украинанын батыш тарабы соккуга кабылды. Ивано-Франковск облусунда үч киши жараат алды, алардын экөө балдар.
Польша жана НАТОнун башка өлкөлөрү орус армиясынын чабуулунан улам аба мейкиндигин көзөмөлдөгөн истребителдерин асманга көтөрдү. Чектеш аймактын аба мейкиндиги бузулганы тууралуу маалымат айтылган жок.
Зеленскийдин айтымында, Орусия жалпысынан 470тен ашуун учкучсуз учак жана ар кандай типтеги 48 ракета учурган.
Орусиянын Коргоо министрлиги соккулар "аскердик-өнөр жай жана энергетикалык объектилерге" жана "Украинанын батыш аймактарындагы узак аралыкка учуучу учкучсуз учуучу аппараттардын кампаларына" урулганын билдирди. Мекеме "сокку максатына жетти жана бардык белгиленген буталар зыян тартканын" белгилеген.
Тернополдо Орусиянын чабуулунан каза болгондор 26га жетти
Орус армиясынын соккусуна кабылган Украинанын Тернополь шаарында каза болгондордун саны 26га жетти, алардын үчөө балдар. 90дон ашуун киши жараат алды. Бул тууралуу Украинанын Улуттук полициясы кабарлады.
Шерине