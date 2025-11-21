Бангладеште зилзала беш адамдын өмүрүн алды, жүздөн көбү жабыркады

Жума күнү Бангладеште күчү 5,7 баллга жеткен жер титирөөдөн кеминде беш адамдын өмүрү үзүлүп, жүзгө жакын киши жаракат алды.
Расмий маалыматка караганда, зилзала өлкөнүн көп аймактарына, анын ичинде калкы жыш жайгашкан борбор калаа Даккага да зыян келтирди.
Жердин титирегени Бангладеш менен чектеш Индиянын чыгыш аймактарында да сезилгени кабарланды.
Убактылуу өкмөттүн башчысы Мухаммад Юнус жаракат алгандардын арасында Дакка университетинин студенттери, Газипурдагы фабрика жумушчулары жана жер титирөөнүн очогу болгон Нарсингди шаарынын тургундары бар экенин айтты.
Дарыгерлердин айтымында, Даккадан 40 чакырым чыгыштагы Нарсингдиден ооруканага жеткирилген бир нече адамдын абалы өтө оор.
Быйыл жазында Бангладеш менен чектешкен Мьянмада болгон катуу жер титирөө 1700дөй адамдын өмүрүн алган. Анда силкинүүнүн күчү 7,7 магнитудага жеткен.
20-ноябрда Кыргызстандын аймагында 3,5 баллды түзгөн жер титирөө катталды.
Шерине