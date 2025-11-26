Италияда фемицидге айыпталгандар өмүр бою эркинен ажыратылат

Италиянын парламенти 25-ноябрда өлкөнүн Кылмыш-жаза кодексине "фемицид" (аял өлтүрүү) түшүнүгүн расмий киргизип, бул кылмышка баргандарды өмүр бою эркинен ажыратууну караган мыйзамды жактырды.
Мыйзам чыгаруучулар Аялдарга каршы зордук-зомбулукту токтотуу күнүндө добуш беришти. Италиянын премьер-министри Жоржа Мелони сунуштаган мыйзамды оппозициядагы депутаттар да колдоду.
Италияда мындай мыйзамдын кабыл алынышына бир катар кыз-келиндердин киши колдуу болушу түрткү берди. Эки жыл мурда 22 жаштагы Жулия Чеккетинди мурдагы жигити мыкаачылык менен өлтүрүшү катуу талкууга түшкөн. Бир катар демонстрациялар өтүп, аялдарга зордук-зомбулук көрсөткөндөргө каршы мыйзамдарды катаалдатуу талабы айтылган.
Документ ошондой эле гендерге негизделген кылмыштарга, маселен, ыдык көрсөтүү, куугунтуктоо, өч алуу максатындагы интимдик сүрөт-видеолорду таратуу сыяктуу кылмыштарга каршы чараларды күчөтөт.
Расмий статистикага ылайык, Италияда 2024-жылы 106 фемицид катталып, алардын 62син өнөктөштөрү же мурунку өнөктөштөрү кылган.
Италиядан мурда Евробиримдикке кирген мамлекеттердин арасынан Кипр, Мальта жана Хорватия фемицидди кылмыш кодексине өзүнчө түшүнүк катары киргизген.
