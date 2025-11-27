Чүйдө талаадан чыккан өрттөн эки сарай, 1000 түк чөп күйүп кетти

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) 26-ноябрда Токмок шаары менен Чүй районунун чегинде чыккан өрттөн эки сарай, 1000 түк чөп, бир чарбалык курулуш, бир желмаян (муравей) жана болжол менен 400 гектар аянттагы камыш, бадал, бак-дарактар өрттөнгөнүн билдирди. Тилсиз жоодон жабыркагандар жок.
Токмокко жакын жердеги талаада өрт чыкканы тууралуу маалымат 26-ноябрда саат 12:13дө түшүп, өрт 27-ноябрга караган түнү толук өчүрүлдү.
Өрттү өчүрүүгө 186 кызматкер, 11 өрт өчүрүүчү автоунаа, эки суу ташуучу машине, эки дрон, эки көчмө насостук станция жана беш мотопомпа тартылды. Күндүз шамал болуп, өрттүн аянты кеңейип кетип, тилсиз жоонун кесепетин жоюу үчүн атайын штаб түзүлгөн. (BTo)
