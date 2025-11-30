Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 17:43
Жаңылыктар

Суу ташкыны, катуу куюндан Азияда 600дөн ашуун киши каза тапты, жүздөгөнү дайынсыз

Индонезия. 27-ноябрь, 2025-жыл
Индонезия. 27-ноябрь, 2025-жыл

Бороон-чапкындуу куюн, тынымсыз нөшөрлөп жааган жамгыр Индонезияда кеминде 303, Шри-Ланкада 193, Тайландда 162, Малайзияда эки кишинин өмүрүн алып кеткенин жекшембиде Рейтер агенттиги билдирди. Дагы жүздөгөн адам дайынсыз.

Шри-Ланкада он миңдеген үйлөр, башка имараттар суу астында калып, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. 44 миңдей киши убактылуу жайларга көчүрүлүп, табигый кырсыктан жабыр тарткан аймактарда куткаруу иштери улантылып жатат.

Шри-Ланканын бийлиги катуу нөшөр токтобой атканын, аралдын калкы чукул жардамга муктаж экенин айтып эл аралык коомчулукка кайрылды. Индия, Жапония жекшембиде куткаруучуларын жардамга жөнөтүштү.

Маалыматтарга караганда, 22 миллиондой калкы бар Шри-Ланка аймагынын үчтөн бири электрсиз, таза суусуз калды.

Илимпоздор Индонезия, Тайланд, Малайзияны камтыган Түштүк-Чыгыш Азияны глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жапа чеккен аймак деп атап эскертип келатышат.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG