ЧУКУЛ КАБАР!
30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 19:17
Аба ырайы: күн ачык болот

1-декабрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 9…14;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 9…14;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 12…17;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 4…9;

Нарын облусунда түнкүсүн -12…-17, күндүз 2…7.

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы түнкүсүн -2…-4°, күндүз 11…13° жылуу болот.

