Аба ырайы: күн ачык болот

1-декабрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 9…14;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2…-7, күндүз 9…14;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 12…17;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 4…9;
Нарын облусунда түнкүсүн -12…-17, күндүз 2…7.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы түнкүсүн -2…-4°, күндүз 11…13° жылуу болот.
Шерине