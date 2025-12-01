Кыргызстанда ВИЧке чалдыккандар 15 миңден ашты

Кыргызстанда ВИЧке чалдыккандардын саны 15 298ге жетти. Бул тууралуу Вирустук гепатиттерди жана ВИЧти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморова “Азаттыкка” билдирди.
Дарыгердин маалыматында, оору социалдык жактан активдүү жарандар арасында жыныстык жол менен жайылууда.
Вирустук гепатиттерди жана ВИЧти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун маалыматында ВИЧ менен каттоодо тургандардын 14 миңден ашууну Кыргызстандын, 900дөн ашууну чет элдик жарандар. 63% эркектер, 37% аялдар.
Ушул күнгө чейин дартка чалдыккан 3 миңден ашуун адам каза болгон.
Бишкекте (4 126) жана Чүй облусунда (3 510). Андан кийинки орунда Ош шаары (1 476) жана Ош облусу (2 095) турат.
Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөргө дары акысыз берилет.
“Дарылоо, лабораториялык диагностика акысыз. 2016-жылдан тарта бейтаптар үчүн дары мамлекет эсебинен алына баштаган. Жылына бюджеттен 25 млн сом бөлүнөт. Учурда дарынын 80% мамлекет, 20% Глобалдык фонд алып берет. Эл аралык уюм балдардын дарыларын алууга жардам берет”, – деди Үмүткан Чокморова.
Аталган борбордун белгилешинче, ВИЧ-инфекциясы менен каттоодо тургандардын 60% 20-39 жаштагы жарандар.
Ооруну жыныстык жол менен жугузуу акыркы беш жылда 81%дан 91,1%га көбөйгөн. Ооруну маңзаттарды пайдаланып, ийне менен жугузгандардын саны соңку беш жылда 12,6%дан 1,9% пайызга төмөндөгөн. (ST\ErN)
