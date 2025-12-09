Саламаттык сактоо министрлиги 263 жеке клиниканын ишин токтотту

Саламаттык сактоо министрлиги одоно мыйзам бузууларга байланыштуу 263 жеке клиниканын иши токтотулганын кабарлады.
Мекеменин маалыматында медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу максатында Кыргызстан боюнча 541ден ашык менчик клиника текшерилген. Алардын ичинен 246сы же 45,5% жарактуу лицензиясы жок иштеп жатканы аныкталган.
Лицензиясы бар 295 медициналык уюмдун ичинен 110унда да мыйзам бузуулар табылган. Айрымдар лицензияда каралбаган багыттар боюнча медициналык кызмат көрсөтүп, кызматкерлердин тиешелүү билими, сертификаттары жок болуп чыккан. Шаймандарды туура эмес стерилизациялоо, каттоого алынбаган дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды сактоо жана колдонуу фактылары аныкталган.
Мыйзам бузган жеке клиникаларга 20 млн 740 миң сомдон ашык айып пул салынып, 263үнүн иши токтотулду, ал эми 246сы боюнча материалдар укук коргоо органдарына укуктук баа берүү жана тиешелүү чара көрүү үчүн жөнөтүлдү.
Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды медициналык жардамды расмий уруксаты бар, лицензияланган медициналык уюмдардан гана алууга чакырды. (BTo)
