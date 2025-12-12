Жаңы жылдык эс алууну 12-январга чейин узартуу сунушу берилди

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2026-жылдын жаңы жылдык эс алуусун 12-январга чейин узартуу сунушун берди.
Коомдук талкууга чыккан токтом долбооруна ылайык, 8-9-январды да дем алыш күндөрү деп белгилеп, 7-февраль менен 25-апрелдеги дем алыш күндөрүн жумуш күнү деп жарыялоо сунушталды. Ал эми 10-11-январь ишемби жана жекшемби күндөрүнө туура келет.
Министрлик ушул тапта курч респиратордук вирустук инфекция күч алып жатканын, Жаңы жылдан кийин сасык тумоо оорулары дагы көбөйө турганын белгилеген. Андан тышкары январь айынын биринчи эки жумасы кышкы туристтик сезон күчөп турган убакыт болору, эс алууну узартуу чакан жана орто бизнес үчүн кошумча киреше экени жазылган.
Кыргызстандыктар үчүн 1-6-январь күндөрү Жаңы жылдык каникул болот. 7-январда Иса пайгамбардын туулган күнүнө (ред: Рождество) байланыштуу жарандар эс алат. (BTo)
