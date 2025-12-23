Улуттук банк ири интервенция жасап, валюта базарына 179,5 миллион доллар сатты

Улуттук банк валюта базарына 179 миллион 500 миң доллар сатты жана бул 2025-жылдагы эң ири интервенция болуп калды.
10-ноябрда Улуттук банк 173 миллион 900 миң долларды саттыкка чыгарган жана ал жыл башынан берки жетинчи интервенция болуп калган.
Ага чейин 1-октябрда 38 миллион доллар саткан. Быйыл жалпысынан валюта базарына 853 миллион доллар сатылды. Бирок 2025-жылы кайра сатып алуу, башкача айтканда, тескери интервенция жасалган жок.
Улуттук банк былтыр валюта рыногуна 26 жолу интервенция менен чыккан. Анын ичинен 13 жолу АКШ долларын сатып алып, 13 жолу саткан. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 675,6 миллион доллар сатылып, 369,8 миллион доллар сатып алынган.
Улуттук банк өлкөдөгү доллардын курсун бир калыпта кармоо үчүн валюталык интервенцияларды жасап турат. Интервенция доллардын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат.
