Жалал-Абаддагы №13 көп мандаттуу округдагы кайра шайлоо 1-мартка белгиленди

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) Жалал-Абад облусундагы №13 округдагы кайра шайлоону 1-декабрга белгиледи. Үгүт иштери добуш берүүгө 20 күн калганда башталат. Мындай чечим БШКнын соңку жыйынында кабыл алынды.
БШК бул округдагы шайлоонун жыйынтыгын 3-декабрда жокко чыгарган жана муну добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганы менен негиздеген. Аталган округдагы 35 добушканада шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөө максатында камералар орнотулганы, үгүтчүлөр ким кандай добуш бергенин байкап турганы айтылган.
Ага чейин “7-канал” добушканада шайлоо күнү тартылган видео жарыялаган. Анда добушканада бюллетендерди салуучу үкөктүн үстүнө илинген телефон тартылган. Видеодо жооп берген адам ал талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлү экенин, кайсы бир адамдар телефонду ушинтип илип коюуга буйрук беришкенин айткан. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар “мүмкүн эмес экенин айтканына карабай илип коюшканын” билдирген. Мындан кийин шайлоо тилкесине милиция кызматкерлери келип, териштире баштаганы тартылган.
Бул округдагы шайлоо жокко чыгарылганынан улам көп добуш алган талапкерлер сотко чейин кайрылган, бирок арыздары канааттандырылган эмес.
Талапкер Бактыбек Сыдыков Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирүү жазып, муну "негизсиз каралоо, жеңишти жокко чыгаруу максатын көздөгөн" аракет катары баалаган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганына байланыштуу атаандаштарын айыптаганы менен кимдир бирөөлөрдүн атын атаган эмес.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 30-ноябрда өткөн.
