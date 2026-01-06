Politico Трамптын Венесуэлага талаптары тууралуу жазды

АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Венесуэланын президентинин милдетин аткарып жаткан Делси Родригеске бир катар талаптарды койду. Бул тууралуу Politico басылмасы булактарга таянып жазды.
Маалыматка ылайык, АКШ Родригестен маңзатты мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюуну, Ирандын, Кубанын жана "Вашингтонго душман" өлкөлөрдүн агенттерин өлкөдөн чыгарууну, АКШнын каршылаштарына мунай сатууну токтотууну талап кылууда.
Андан тышкары калыс шайлоо өткөндөн кийин Родригестин кызматтан кетери күтүлүүдө. Буга чейин Дональд Трамп жакынкы 30 күндө Венесуэлада шайлоо болбой турганын, "өлкөдө адегенде тартип орнотуу" зарыл экенин билдирген.
Politico'нун булактары Родригес менен кызматташуу үчүн АКШ аскердик чаралар менен катар санкцияларды жумшартып, анын Катардагы активдерин ачууга чейинки ыкмаларды колдонушу мүмкүн экенин айтышкан.
Делси Родригес 3-январга караган түнү Венесуэланын мурдагы лидери Николас Мадуро менен анын жубайы Силия Флорести АКШга алып кеткенден кийин өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. АКШ мурдагы лидер менен анын аялын "наркотерроризм", кокаинди импорттоо, курал сактоо максатында кутум уюштуруу баштаган төрт берене менен айыптоодо.
Делси Родригес башында АКШнын аракеттерин сындап, Николас Мадурону бошотууну талап кылган. Кийинчерээк Дональд Трампка кайрылуу жасап, венесуэлалыктар "согушка эмес, тынчтыкка татыктуу" экенин билдирген. АКШ өкмөтүн "кызматташуу программасын биргелешип иштеп чыгууга" чакырган.
Анын кайрылуусу Трамп журналисттерге Венесуэла АКШ менен кызматташпаса жаңы сокку урууга буйрук берерин айткандан кийин жарыяланган. АКШ президенти "Родригес туура чечим кабыл албаса Мадуродон да жогору баа төлөшү мүмкүн" деп айткан.
Дүйшөмбүдө NBC телеканалына курган маегинде Трамп Венесуэла маселесин жөндөөнү көзөмөлдөй турган топко кайсы америкалык расмий өкүлдөр кирерин жарыялады. Анда АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, коргоо министри Пит Хегсет, Ак үй аппарат башчысынын орун басары Стивен Миллер жана вице-президент Жей Ди Вэнс бар.
АКШ президенти өз өлкөсү Венесуэла менен эмес "маңзат саткандар менен согушуп жатканын" тактаган.
Трамптын айтымында, Родригес Ак үй менен кызматташууда. АКШ президенти Мадуро бийликтен кулатылганга чейин Родригестин айланасындагы адамдар менен америкалык тараптын ортосунда эч кандай байланыш болбогонун да белгиледи.
- 3-январга караган түнү АКШ аскерлери Венесуэланын борбору Каракастагы аскердик объекттерге сокку уруп, Николас Мадурону жана анын жубайы Силия Флорести кармап кеткен. АКШ бийлиги Мадурону Венесуэланын мыйзамдуу президенти деп тааныбайт жана аны менен Флорести "маңзат террорчулугу", курал сактоого жана маңзат аткезчилигине айыптап келет. Дүйшөмбүдө алар Нью-Йорктогу федералдык соттун алдына биринчи жолу алып келинди.
- Сот отурумунда Николас Мадуро күнөөсүз экенин, Делси Родригес мураскери катары ант бергенине карабастан өлкөнүн лидери бойдон каларын айтты.
Шерине