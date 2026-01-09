Иранда митингдер күчөп, кеминде 45 киши каза болгону кабарланды

Эл аралык укук коргоо уюмдары Иранда бийлик нааразылык акциясына чыккандарга күч колдонуп, атып жатканын билдирүүдө. Кеңсеси Норвегияда жайгашкан Iran Human Rights (IHR) уюму азыркы митингдер башталгандан бери Ирандын күч кызматкерлери кеминде 45 кишини өлтүргөнүн, алардын сегизи өспүрүмдөр экенин, 7-январь эң кандуу күн болгонун, анда 13 кишинин өлүмү тастыкталганын, 2 000ден ашуун адам камакка алынганын жарыялады.
AFP агенттигинин маалыматына караганда, расмий бийлик жана жалпыга маалымдоо каражаттары акциялар башталган күндөн бери кеминде 21 адамдын өлүмү катталганын, арасында күч кызматкерлери да бар экенин билдирди.
Netblocks онлайн уюмунун 8-январдагы маалыматында "түз эфирдеги көрсөткүчтөр Иран азыр Интернет жапырт өчүрүлгөн абалда турат" деп айтылды.
Human Rights Activists News Agency маалымат агенттиги акциялар Ирандын бардык 31 провинциясынын 348 жеринде өткөнүн жазды.
8-январда Ирандын президенти Масуд Пезешкиан демонстрацияларды жөнгө салууда "өтө токтоолукка" чакырып, "ар кандай зордук-зомбулукка же мажбурлоого жол бербөө керектигин" айтты.
Иранда динчил бийликке каршы нааразылык акциялары өлкөнүн ондогон шаарларына жайылып, бийлик менен элдин ортосундагы тирешүүгө айланып баратат. Акыркы 48 саат ичинде демонстрациялар башкалаа Тегерандын бир нече жеринде, экинчи ири шаар Мешхедде, дагы бир топ шаарларда башталып, көчөгө чыккан элдин саны өсүүдө.
Көп жерлерде базарлар менен дүкөндөрдө, көчөдө соода кылган адамдар демонстрацияга чыккан элге кошулуп кеткени кабарланууда.
АКШ президенти Дональд Трамп 8-январда эгер Иран бийлиги демонстранттарга каршы күч колдонууну уланта бере турган болсо Вашингтон кийлигишүүсү мүмкүн экенин эскертти.
Нааразылыкка Ирандын улуттук акчасы риалдын наркынын АКШ долларына карата кескин арзандашы жана инфляциянын 52% чейин өсүшү себеп болгону айтылды (RK)
Шерине