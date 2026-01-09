Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 12:00
Жаңылыктар

Козукеев кытайлык айдоочуларды жол эрежелерин сактоого чакырды

Оор жүк ташыган машине айдаган Кытай жарандары.
Оор жүк ташыган машине айдаган Кытай жарандары.

ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азенбек Козукеев оор жүк ташыган автоунаа айдаган кытайлык айдоочуларды Кыргызстандын аймагына киргенде жол эрежелерин сактап, каршы тилкеге чыкпоого чакырды.

Бул тууралуу ал кыргыз-кытай чек арасындагы “Торугарт” көзөмөл өткөрүү бекетине барган учурда айтты. Кытайлык айдоочуларга жол эрежеси боюнча кытай тилинде даярдалган түшүндүрмө баракчалар таратылып, бажы көзөмөл пунктуна илинди.

Акыркы кездерде Бишкек–Нарын–Торугарт автожолунда Кытай жарандары аралашкан жол кырсыктары көбөйгөн. Буга негизги себеп айдоочулар машинени катуу айдап, каршы тилкеге чыкканы айтылып келет.

Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ош облусундагы Алай жана Чоң-Алай райондорундагы ашууларда жүк ташыган, жайкы дөңгөлөктөрүн алмаштырбаган кытайлык айдоочулардын айынан тыгын жаралып жатканын айткан. (BTo)

Дагы караңыз

Орусияда жугуштуу оорусу бар мигранттарды депортация кылуу сунушталды

Өзгөн районунда милициянын үч кызматкери кармалды

Миннеаполисте иммиграция кызматкери аялды атып салгандан кийин нааразылык акциясы өттү

Зеленский: Украинанын коопсуздук кепилдиктери боюнча план дээрлик даяр

New York Times Кыргызстанды саякаттоо сунушталган жерлердин тизмесине кошту

Казакстан: жубайлардын өлүмүнө шектүүгө издөө жарыяланды

Министрлик “Алтай” шаарчасы курулуп жаткан жер изилденгенин билдирди

Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG