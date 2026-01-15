Ак-Ордодо өспүрүмдү бычактоого шектелип эки адам кармалды

Бишкектин четиндеги Ак-Ордо жаңы конушунда 16 жаштагы өспүрүмдү бычактоого шектелип эки адам кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы (РИИБ) билдирди.
12-январь күнү милициянын 102 кызматына аталган конуштун тургуну кайрылып, өспүрүм баласын бейтааныш бирөөлөр үйүнүн жанынан бычактап кетишкенин билдирген.
Өспүрүм ооруканага жеткирилген, баштапкы медициналык маалыматтарга ылайык, анын жамбашына, белине жана сол колуна бычак урулган жаракаттары болгон.
Бул факты боюнча Ленин РИИБи Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси ("Ээнбаштык") менен кылмыш ишин козгоп, тийиштүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалган.
Ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары 23 жаштагы эки адам - И.А. жана Т.Т. кармалып, камакка алынышты. Экөө тең Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.(ZKo)
