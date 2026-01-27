Министрлик Кыргызстанда Нипах вирусун жуктургандар жок экенин билдирди

Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда Нипах вирусун жуктурган адамдар жок экенин, “эпидемиологиялык кырдаал туруктуу” деп билдирди.
Нипах вирусу оор респиратордук ооруларды жана мээнин сезгенишин (энцефалит) жаратышы мүмкүн. Вирустун негизги табигый булагы - жарганаттар (канаттуу жарганаттар). Ал инфекция бар жаныбарлар менен жана инфекция жуккан адам менен байланышта болгондо жугат.
Оорунун инкубациялык мезгили бир нече күндөн эки жумага чейин созулушу мүмкүн. Негизги белгилерине дене таптын жогорулашы, баш оору, жөтөл, дем алуунун кыйындашы, алсыздык кирет.
Министрлик инфекциянын өлкөгө киришинин алдын алуу үчүн Кыргызстандын чек арасында санитардык-карантиндик көзөмөл чаралары күчөтүлгөнүн кошумчалады. Өлкөгө кирген адамдар, автоунаалар текшерилип жатат. Медициналык уюмдарга ооруну эрте аныктоо, эпидемияга каршы чараларды уюштуруу боюнча нускама берилди.
Нипах вирусунан коргонуу үчүн адамдарга жеке гигиена эрежелерин сактоо, жапайы жаныбарлар менен байланыштан алыс болуу, чийки азык-түлүктөрдү колдонбоо, оорунун белгилери байкалса дароо ооруканага кайрылуу сунушталды.
Индияда адамдардан Нипах вирусу аныкталып, дээрлик 100 киши карантинге алынган. (BTo)
