ЧУКУЛ КАБАР!
29-Январь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 18:07
Чүйдө милиция чет элдик жаранды шылуундукка шек санап кармады

Иллюстрациялык сүрөт.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы (ОИИБ) айдоочулардан ОСАГО төлөмү үчүн алган акчаны кымырып, качып кеткен деген шек менен чет элдик жаран кармалганын билдирди.

Милициянын маалыматына караганда, 5-январь күнү "Ингосстрах" компаниясынын өкүлү "Д.А.Р" аттуу жеке ишкананын кызматкерлерине чара көрүүнү өтүнүп, ОИИБге кайрылган. Анын арызына ылайык, 2025-жылдын апрель айынан бери аталган ишкананын бир катар кызматкерлери автоунаа ээлеринен унааны камсыздандыруучу полистерге (ОСАГО) алынган 7 085 708 (жети миллион сексен беш миң жети жүз сегиз) сомду алып, качып кетишкен.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 210-беренеси ("Ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу") менен кылмыш иши козголгон.

Ыкчам-тергөө иштеринин натыйжасында 41 жаштагы чет элдик жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо үчүн иликтөө-тергөө иштери жүрүп жатат.

Кыргызстанда 2025-жылдын 1-июлунан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полиси тууралу мыйзам ишке кирген. Камсыздандыруу 1068 сомдон башталат. Кыймылдаткычынын күчүнө жараша баалар кымбат болот.

Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын маалыматына караганда, былтыр 1-сентябрга карата полис өлкөдөгү 1 миллион 600 миңден ашык автоунаанын жарымына гана алынган.(ZKo)


