Украина: Орусиянын чабуулунан бир нече киши мерт кетти

Акыркы сутка Орусиянын аткылоосунан Украинада кеминде үч адам мерт кеткенин бийлик расмий кабарлады.
Днепропетровск облусунда түнкү соккулардын натыйжасында эки адам мерт кеткенин аймактык администрация башчысы Александр Ганжа билдирди. Днепрде соккуга жер там кабылган. 31-январдын кечинде Ганжа Никополь районунда бир адам мерт кеткенин маалымдаган. Жети адам жаракат алып, көп кабаттуу эки үй жана жети жер үй жабыркаган.
Херсон облусун аткылоодон акыркы суткада 10 киши жаракат алды, үчөө балдар деп жазды аймактын башчысы Александр Прокудин. Жекшембинин таңындагы чабуулдан Херсондо бир аялдын буту үзүлүп кеткенин облустук бийлик билдирди.
Ошондой эле Орусиянын чабуулунан жаракат алган жай тургундар Харьков, Сумы жана Запорож облустарында да бар экени кабарланды.
Украинанын Абадан коргонуу күчтөрү кабарлагандай, 1-февралга караган түнү орус аскерлери украин тарапка 90 дрон менен чабуул койду, бул мурунку убактарга караганда аз. Энергетикалык объектилерге чабуул коюлганы кабарланган жок.
Президент Владимир Зеленский январь айында Орусиянын армиясы украин тарапка алты миңдей дрон менен чабуул койгонун, анын беш миңдейи башкарылма авиа бомбалар, 158и түрдүү ракеталар болгонун жекшембиде эртең менен маалымдады. Ал бутага негизинен инфратүзүм - энергетикалык объектилер жана темир жол алынганын жазды.
"Орусиялыктардын логистика, шаар аралык транспорт байланыштарын талкалоо аракетин каттап жатабыз", – деп жазды Зеленский.
Ошол эле учурда Орусия армиясы алдыга жылышы январда мурдагы айларга салыштырмалуу кыйла жайлаганы айтылууда.
