Автоунааларды техникалык кароо Президенттин иш башкармалыгына өттү

Президент Садыр Жапаровдун 31-январдагы жарлыгы менен Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон өткөрүүнү уюштуруу Ички иштер министрлигинин карамагынан алынып, Президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Тагыраак айтканда, техникалык кароо аталган башкармалыктын алдындагы Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик борборуна карайт.
Мамлекет башчысы бул чечимди өлкөдө транспорттук каражаттардын техникалык абалына мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү жана жолдогу коопсуздукту камсыздоо максатында кабыл алганы кабарланды.
Жарлыкта ошондой эле Президенттин иш башкармалыгына техникалык кароо кызматынын баасын туруктуу кармоо, калкты тейлөө сапатын жакшыртуу жана ачык-айкын мамлекеттик каттоо системасын түзүү тапшырмасы берилди.
Мамлекет башчынын 31-декабрдагы жарлыгы менен ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын алдында Техникалык борбор түзүлгөн. (ZKo)
