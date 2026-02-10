Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Февраль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 17:36
Жаңылыктар

УКМКнын төрагасынын милдетин Жумгалбек Шабданбеков аткарат

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имараты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имараты.

Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин (УКМК) төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды.

Аны кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги Жогорку Кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ал тууралуу ачык булактарда маалымат аз. 56 жаштагы Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасынын орун басары, 9-кызматтын башчысы кызматында иштеп келаткан.

Мунун алдында Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары – УКМКнын төрагасы кызмат ордунан бошоткон.

Камчыбек Ташиев 2020-жылдагы Октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16-октябрында УКМКнын төрагасы болуп дайындалган.

Ал бул кызматка келгенден кийин коррупция жана уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш жарыялап, Кыргызстанда “кримчөйрөнүн анабашы” аталган Камчы Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Андан бери бир катар адамдар уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делген кине менен кармалды.

Атайын кызмат жакында эле УКМК Кыргызстанда акыркы беш жылда коррупцияга каршы күрөштөн мал-мүлк, каражат түрүндө мамлекетке 352 млрд сом (4,14 млрд доллар) кайтарылганын билдирген.

Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун бир нече жылдан берки саясий үзөңгүлөшү. Анын кызматтан алынышы тууралуу президент да атайын кызматтын мурдагы төрагасы да комментарий бере элек. (BTo)

Дагы караңыз

Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулду

Евробиримдик Кыргызстандагы эки банкка санкция салууну көздөп жатат

Башкы прокуратура кийиминдеги погондорду алуу боюнча УКМКнын сунушуна каршы чыкты

Кудрет Тайчабаровго дагы эки айып коюлганы белгилүү болду

Юрист Эргешбаева президенттин мөөнөтү боюнча Конституциялык сотко кайрылды

ЖК комитети гендердик теңчилик мыйзам долбоорун үчүнчү окууда колдоду

Журналист Мамыркулованын сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды

Кыргызстан Сауд Арабиядан мектеп куруу үчүн 50 млн доллар насыя алат

АКШ Тынч океанда маңзат ташыган кемеге сокку урганын билдирди

Шерине

XS
SM
MD
LG