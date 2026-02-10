Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Февраль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 16:05
Жаңылыктар

ЖК комитети гендердик теңчилик мыйзам долбоорун үчүнчү окууда колдоду

Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйыны. 10-февраль, 2026-жыл.
Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйыны. 10-февраль, 2026-жыл.

Парламенттин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети 10-февралдагы отурумунда гендердик теңчилик маселелерине байланышкан мыйзам долбоорлорун үчүнчү окууда жактырды.

Долбоорго 40тай депутат демилгечи болгон. Документ тиешелүү мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы жетекчилик кызмат орундарга гендердик өкүлчүлүктү камсыз кылууну карайт. Анда бир жыныстагы адамдар 70% ашпаган деӊгээлде болушу керек.

Документти Жогорку Кеңеш 22-январдагы жыйынында экинчи окууда кабыл алган. Эми үчүнчү окууга киргизилет.

Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Камила Талиева Кыргызстан Гендердик теңчилик боюнча эл аралык конвенцияга кошулганы менен иш жүзүндө милдетин аткарбай жатканын сындаган. Ал ушул тапта Министрлер кабинетине караштуу 22 министрдин бирөө гана аял, калганы эркек экенин айткан.

Кыргызстанда аялдардын бийликтеги орду, мамлекеттик жетекчилик кызматтардагы жетишсиздиги тууралуу маселе эгемендик алгандан бери улам көтөрүлүп келип, 2009-жылы өлкө гендердик теңдик жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30% кем болбошу керек деп жазылган. Бирок коомчулукта бул талап көбүнчө эмгек акысы аз төлөнгөн, социалдык кызматтарда эле сакталып келе жатканына дооматтар бар.

Жогорку Кеңеште да айым депутаттардын аздыгы көп жылдан бери талкууланып, өткөн парламенттик шайлоодо аялдар үчүн туруктуу квота киргизилген. Учурда Жогорку Кеңештеги 87 депутаттын 29у же 30% айымдар. (BTo)

Дагы караңыз

Евробиримдик Кыргызстандагы эки банкка санкция салууну көздөп жатат

Немис тышкы иштер министри Берлинде борбор азиялык башкы дипломаттар менен жолугат

Нарын шаарынын мурдагы мэри Кеминге аким болуп дайындалды

Бишкек мэриясы Профсоюз көчөсүн көрүстөндү айлантып салмай болду

Кыргызстан–Франция түз авиакаттамын ачуу мүмкүнчүлүгү каралууда

Украина: Дрон чабуулунан адамдар жараат алды, энергетикада абал оор экени эскертилди

Кыргызстан Сауд Арабиядан мектеп куруу үчүн 50 млн доллар насыя алат

АКШ Тынч океанда маңзат ташыган кемеге сокку урганын билдирди

Шерине

XS
SM
MD
LG