Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Февраль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 17:18
Жаңылыктар

Спикерликке жалгыз Марлен Маматалиевдин талапкерлиги сунушталды

Марлен Маматалиев.
Марлен Маматалиев.

Жогорку Кеңештин “Адилет Кыргызстан”, “Ала-Тоо”, “Элдик”, “Ата-Журт” жана “Мекенчил” депутаттык топтору парламенттин спикерлигине депутат Марлен Маматалиевдин гана талапкерлигин көрсөттү.

Жогорку Кеңештин бардык комитеттеринин биргелешкен жыйынында анын талапкерлиги жактырылып, жалпы отурумга чыгарылды.

44 жаштагы Марлен Маматалиев Исхак Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин Маалыматтык технологиялар факультетин аяктаган. Ал мурдагы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин уулу.

Эмгек жолун Социалдык фонддон баштап, кийин Экономика, Финансы министрликтеринде иштеген. 2009-2010-жылдары ал кездеги биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болгон. Кийин өкмөттө иштеп, жеке ишкерлик менен алектенген. 2018-жылы Жогорку Кеңештин VI чакырылышына “Республика - Ата Журт” партиясынан депутат болгон. 2020-жылкы чуулгандуу парламенттик шайлоого бийликчил “Мекеним Кыргызстан” партиясынан катышкан. 2021-жылдагы “Ынтымак” партиясын Жогорку Кеңешке баштап барып, мандатка ээ болгон.

Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 12-февралда кызматтан кетти. Ал мындай чеимди Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал менен байланыштырып, чечимди өз эрки менен кабыл алганын айткан. (BTo)

Дагы караңыз

Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешине катчы болуп дайындалды

Өкмөт башчы быйыл Бишкекте 32 жаңы мектеп куруларын билдирди

ЖК гендердик теңчилик мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алды

Депутат Талиева парламент төрагасы "чыңалган саясий кырдаалдын курмандыгы" болгонун айтты

Зеленский 24-февралда шайлоо өткөрүү планы жок экенин билдирди

Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кызматтан кетти

Эки депутаттык топ парламент төрагалыгына Марлен Маматалиевдин талапкерлигин көрсөттү

Депутат Зулушев Ташиевди каралоо аракети болуп жатканын айтты

Пезешкиан Иран эл аралык инспекторлорду кабыл алууга даяр экенин билдирди

Шерине

XS
SM
MD
LG