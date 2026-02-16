"Кыргыз мунай компаниясынын" жетекчиси алмашты

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жарлыгы менен Айвар Моңолдоров Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кыргыз мунай компаниясы” мамлекеттик ишканасынын директору кызматынан бошотулду.
Адылбек Касымалиевдин башка жарлыгы менен анын ордуна Тимур Малбашев дайындалды.
Тимур Малбашекв былтыр март айында Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси болуп дайындалып, ноябрда президент Садыр Жапаровдун буйругу менен кызматтан кеткен.(ZKo)
Шерине