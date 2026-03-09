Порнографиялык сайттарга бөгөт коюунун тартиби бекитилди

Кыргызстанда порнографиялык сайттарга жана алардын баракчаларына бөгөт коюунун тартиби бекитилди.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган контентти жайылтуу фактысы аныкталган учурда үч жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө сайттын же анын соцтармактагы баракчасын эки айга чейин жабуу чечимин кабыл алат. Аны тиешелүү мекемеге жиберет жана алар бир жумуш күндүн ичинде чечимди интернет-провайдерге же хостингпровайдерге, сайттын ээсине аткаруу үчүн жиберет.
Сайттын ишин токтотуп туруу жана чектөө жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып эки ай өткөндөн кийин кызыкдар адамдар ага каршы арыз бербесе, сайт кайра калыбына келтирилбейт. Андан тышкары өлкөдө порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган сайттардын реестрине киргизилет.
Ѳкмөт мындай чечим коомдун моралдык жана адеп-ахлактык баалуулуктарын коргоо максатында кабыл алынганын билдирди. (BTo)
