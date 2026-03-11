Вандык кыргыздар: Памирден уланган мурас
Түркиянын чыгышындагы Ван аймагындагы Улуу Памир айылында жарым кылым мурда көчүп келген памирлик кыргыздардын урпактары жашайт. Бул айылда улуттук кийим-кече, тил жана салт-санааны сактоого аракет кылынууда. “Азаттык” Вандагы кыргыздардын бүгүнкү турмушун, айрыкча кыз-келиндердин жашоосу жарым кылым ичинде кандай өзгөргөнүн Улуу Памир айылынан көрсөтөт.
