11-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:17

Вандык кыргыздар: Памирден уланган мурас

Вандык кыргыздар: Памирден уланган мурас

Түркиянын чыгышындагы Ван аймагындагы Улуу Памир айылында жарым кылым мурда көчүп келген памирлик кыргыздардын урпактары жашайт. Бул айылда улуттук кийим-кече, тил жана салт-санааны сактоого аракет кылынууда. “Азаттык” Вандагы кыргыздардын бүгүнкү турмушун, айрыкча кыз-келиндердин жашоосу жарым кылым ичинде кандай өзгөргөнүн Улуу Памир айылынан көрсөтөт.

