12-Март, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 19:57
“Орто-Алыш” суу алуучу жайынын жанына курулган коттедждердин мыйзамдуулугу текшерилет

“Орто-Алыш” суу алуучу жайы жана анын жанына курулган коттедждер.
Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев “Орто-Алыш” суу алуучу жайынын жанына курулган объектилер, анын ичинде коттедждердин мыйзамдуулугун текшерүү тапшырмасын берди.

Мэриянын маалыматына караганда, 12-мартта борбор калаанын башчысы “Орто-Алышка” 12-кошумча көлмөнү куруу боюнча даярдык иштеринен кабар алды. Анда суу алуучу жайдын аймагы стратегиялык объект болуп эсептелерине карабай, анын жанына бир топ курулуштар, коттедждер түшкөнү аныкталган.

12-кошумча көлмөнүн узундугу 283, туурасы 86 метр болуп, ага 100 миӊ куб суу батат деп болжолдонууда. “Орто-Алыш” Бишкек шаарынын калкын 40% ичүүчү суу менен камсыз кылат. (BTo)

