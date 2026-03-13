Мамлекеттик "Айыл банктын" аталышы "Абанк" болуп расмий өзгөрдү

Улуттук банктын 12-марттагы чечими менен "Айыл банк" ачык акционердик коомунун" аталышы расмий түрдө "Абанк" ачык акционердик коому" деп өзгөртүлдү. Кыскартылган варианты "Абанк" болот.
Банктын аталышын өзгөртүү чечими 2-февралда "Айыл банктын" акционерлеринин жыйынында кабыл алынган.
"Айыл банк" 1996-жылы Кыргызстан өкмөтүнүн финансы жана техникалык колдоосу менен "Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясы" деген аталыш менен түзүлгөн. Максаты - айыл чарбасын өнүктүрүүчү насыяларды берүү болгон. 2006-жылы декабрда "Айыл банк" акционердик коому деп өзгөртүлгөн.
Аталган банктын акцияларынын 100% мамлекеттин колунда. (ZKo)
