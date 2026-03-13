Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Март, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:25
Жаңылыктар

Жергиликтүү 137 судьянын сот иштерин кароодо көрсөткүчтөрү төмөн экени аныкталды

Kyrgyzstan-Bishkek-Constitutional Court - Конституциялык сот
Kyrgyzstan-Bishkek-Constitutional Court - Конституциялык сот

Кыргызстанда 2025-жылы 441 судьянын ичинен 137 судьянын кабыл алган сот актыларынын күчүндө калуу көрсөткүчү төмөн деп бааланды. Бул жергиликтүү соттордо иштеп жаткан жалпы судьялардын санынын 31% түзөт. Башкача айтканда 137 судья чыгарган өкүмдөр кийинки инстанцияларда жокко чыккан учурлар көп болгон.

Бул тууралуу Медербек Сатыев 12-мартта Жогорку соттун пленумунун жыйынында айтты.

Расмий маалымат боюнча, былтыр жергиликтүү соттор 280 миң 308 соттук иш жана материал караган. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 13,52% көп. Мындан эки жыл мурун жергиликтүү соттор 246 миң 931 ишти караган.

Медербек Сатыев соттук иштердин көбөйүшүн калктын санынын өсүшү, жарандардын укуктук сабаттуулугунун жогорулашы, коомчулуктун сот системасына болгон ишеними менен байланыштырды. Андан тышкары буга укук бузуу, кылмыштуулуктун көбөйүшү, жарандык, административдик талаштардын өскөнү да негиз болгонун кошумчалады. (BTo)

Дагы караңыз

Тынч жыйынга чогулуу укугун коргоо акциясы алдында үч киши милицияга жеткирилди

"Сезим" борборунун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскуловага БУУнун эстелик белгиси тапшырылды

УКМК адвокат акча талап кылуу фактысы боюнча кармалганын билдирди

Дарыгердин айлык акысы апрелден тартып 100% көтөрүлөрү парламентте айтылды

Орусияда коррупцияны ашкерелеген журналист Сергей Резник сыртынан соттолду

Венгрия Украинанын инкассатор унаасын кайтарып, акча менен алтынын алып калмай болду

Садыр Жапаров Жакынкы Чыгыштагы кырдаалды тынч жол менен чечүүгө чакырды

Шерине

XS
SM
MD
LG