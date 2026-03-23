CPJ Махабат Тажибек кызынын абактан бошотулушун кубаттады

Журналисттерди коргоо комитети (CPJ) кыргызстандык журналист Махабат Тажибек кызынын абактан бошотулушун кубаттап, ага коюлган бардык айыптарды алып салууга чакырды.
«Махабат Тажибек кызынын абактан бошотулушу туура багыттагы сейрек жана маанилүү кадам. Бирок бул жетишсиз. Ал башынан эле мындай жалган айыптар менен бир күн да абакта отурушу керек эмес эле. Кыргыз бийлиги бул ишти толук жабуу үчүн бардык айыптарды токтоосуз алып салышы керек», — деди Гульноза Саид, CPJнин Европа жана Борбор Азия боюнча программалык координатору.
Аталган уюм буга чейин бир нече ирет кыргыз бийлигинен Тажибек кызын бошотууга чакырып келген.
Бишкектин Ленин райондук соту 23-мартта Кыргызстанда ишмердиги экстремисттик деп табылган Temirov LIVE, “Айт, айт десе” долбоорлорунун жетекчиси, камактагы Махабат Тажибек кызынын ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча карап, аны эч кайда кетпөө тууралуу тил кат менен чыгаруу чечимин кабыл алды.
Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) негизсиз камакка алуу көрүнүштөрүн иликтеген жумуш тобу Temirov LIVE жана “Айт, айт десе” долбоорлорунун мурунку жана ошол кездеги кызматкерлеринин кармалышы Адам укугунун жалпы декларациясынын, Жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын бир канча беренесин бузганын белгилеген. Кийинчерээк ал топ кыргыз бийлигине бир нече кишини, анын ичинде Махабат Тажибек кызын абактан бошотуу сунушун берген.
БУУ тобунун чечимине байланыштуу Махабат Тажибек кызынын адвокаты анын ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жана толук жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сотко кайрылган.
Жогорку сот 10-мартта Тажибек кызына карата буга чейинки чыккан өкүмдөрдү жокко чыгарган. Ишти жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө чечим чыгарып, райондук сотко жиберген.
Temirov LIVE жана “Айт, айт десе” долбоорлорунда иштеген, алар менен мурда-кийин кызматташкан деген 11 журналист жана активистти Ички иштер министрлиги (ИИМ) 2024-жылы январь айында кармаган. Аларга Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык башаламандыктар” беренеси менен айып тагылган.
Бул иш боюнча Бишкектин Ленин райондук соту 2024-жылы 10-октябрда Махабат Тажибек кызын алты жылга, Азамат Ишенбековду беш жылга абакка кескен.
